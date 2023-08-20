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В аэропорту Актау почти на сутки застряли пассажиры казахстанской авиакомпании

Сегодня, 06:09
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 06:09
Сегодня, 06:09
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Фото: lada.kz

Представители авиакомпании, как утверждают пассажиры, не объясняют причины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам пассажиров рейса DV-742 сообщением Актау-Астана, вылет был назначен сегодня, 19 августа, на 05:05. Рейс постоянно задерживали и переносили на один час. В итоге люди прождали уже около 10 часов.

"Представители авиакомпании "Scat" всеми силами избегают пассажиров, причины не объясняют. Многие с детьми уже 10 часов в аэропорту", - жалуются пассажиры.

После полудня рейс запланировали в 14:30.

В 15:00 стало известно, что воздушное судно не вылетело. Время вылета, как сообщили пассажиры, перенесли на 20 августа на 04:00. Получается, им предстоит ждать еще 13 часов.

В авиакомпании "Scat" сообщили, что при проведении предполетной подготовки была выявлена необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено все необходимое, включая питание, напитки и т.д.

"Представители компании работают с пассажирами. Их безопасность - главный приоритет авиакомпании", - отметили в "Scat".

 

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