В аэропорту Актау почти на сутки застряли пассажиры казахстанской авиакомпании

Представители авиакомпании, как утверждают пассажиры, не объясняют причины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам пассажиров рейса DV-742 сообщением Актау-Астана, вылет был назначен сегодня, 19 августа, на 05:05. Рейс постоянно задерживали и переносили на один час. В итоге люди прождали уже около 10 часов.

"Представители авиакомпании "Scat" всеми силами избегают пассажиров, причины не объясняют. Многие с детьми уже 10 часов в аэропорту", - жалуются пассажиры.

После полудня рейс запланировали в 14:30.



В 15:00 стало известно, что воздушное судно не вылетело. Время вылета, как сообщили пассажиры, перенесли на 20 августа на 04:00. Получается, им предстоит ждать еще 13 часов.



В авиакомпании "Scat" сообщили, что при проведении предполетной подготовки была выявлена необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам предоставлено все необходимое, включая питание, напитки и т.д.