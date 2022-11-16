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В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
В Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку. Пассажирам нужно приготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра — чтобы не опоздать на рейс, стоит заблаговременно приезжать в аэропорты, посоветовали эксперты и общественники.
"Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3", — сказано в документе за подписью врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе.
Ространснадзор уведомил авиапредприятия, что теперь им необходимо принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз.
Издание сообщает, что власти России продолжают обсуждать усиление антитеррористической защиты критически важных и потенциально опасных объектов. В частности, этой теме было посвящено совещание в Брянске 15 ноября, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. На встрече обсуждали ситуацию в Центральном федеральном округе.
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