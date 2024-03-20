В области Абай обеспокоены надвигающимися паводками

Глубина промерзания земли в некоторых районах области Абай достгает почти 170 сантиметров. Учитывая запасы осадков на земле и ледяные пласты на реках, метеорологи прогнозируют для региона высокий риск подтопления более чем 30 населённых пунктов. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, как ответственные службы готовятся к встрече большой воды.

Для Абайской области паводки – обычное и ожидаемое явление, которое начинается в первой половине марта.

Прошедшие осень и зима преподнесли немало природных сюрпризов для жителей. Октябрьские дожди на всей территории, следом ноябрьское понижение температуры до минус 30°С, отсутствие снежного покрова в декабре и январе 2023 года сказалось на увеличении глубины промерзания грунта. Это может осложнить паводковую обстановку.

По данным филиала РГП "Казгидромет" на 10 марта сильнее всего почва промёрзла в трёх районах области: в Бородулихинском - 125 см (в 2023 г. - 45 см), Абайском - 114 см (в 2023 г .- 90 см), и Бескарагайском - 161 см (в 2023 г. - 115 см).

Меньше всего грунт заледенел в самом тёплом Урджарском районе - 34 см. При этом высота снежного покрова не велика из-за редких осадков, и достигает 70 см. В рамках проводимых противопаводковых мероприятий по области Абай из населенных пунктов вывезено порядка 249 тыс. кубометров снега, в том числе по Семею – 73 тыс. кубометров.

"Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, наличие ледяной корки на поверхности почвы, а также ледовые режимы рек, дана предварительная оценка высокого риска подтопления населенных пунктов во всех районах области Абай. Причем подтопления возможны не только в традиционных местах, не исключается вероятность подтопления в результате прихода талых вод в равнинной части области", - процитировал справку РГП "Казгидромет" руководитель ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов.

Метеорологи оценили и ситуацию на реках. Согласно их замерам, толщина льда на гидропостах реки Иртыш в селе Семиярка составляет 86 см, а в Семее - 60 см.

В бюджете местных исполнительных органов на 2024 год города Семей, Бескарагайского и Бородулихинского районов предусмотрено почти 54 млн. тенге для проведения взрывных работ по дроблению льда на Иртыше и Убе.

"Взрывы на реке - это очень сложная работа. Точки определяются комиссионно с учётом мнений Иртышской бассейновой инспекции. Это уполномоченный орган по поводу спуска. В этом году мы проводим больше взрывных работ, чем в прошлом", - отметил Манарбек Шапагатов.

По информации главы областного ДЧС, 12 марта на реке Уба села Красный-Яр Бородулихинского район специалисты провели взрывные работы по дроблению льда. Общая площадь дробления составила 6 500 кв. м., масса взрывчатки - 452,5 кг.

Днём позже, 13 марта, лёд дробили в Семее на Иртыше на площади 9 340 кв. м., на это потратили 650 кг взрывчатки и 17 млн. тенге.

"Скрывать не буду, мы ожидаем большую воду по реке Уба. В районе Риддера выпала двойная норма осадков на сегодняшний день. Пока Уба у нас ещё не заработала, мы ждём. Взрывные работы провели заранее, чтобы ослабить лёд. Когда пойдёт вода, он уже будет "мягким". То есть, чтобы появились трещины и ледоход проходил без осложнений на поворотах, под мостами и так далее", - пояснил глава ведомства.

Ещё одна мера для ослабления льда и подготовки его к ледоходу – это попуски с Шульбинского водохранилища.

"Сейчас идёт сброс воды объёмом более 650 кубометров воды в секунду. Недавно было 619 кубометров. Это тоже сделано для того, чтобы на взорванном льду появилось как можно больше трещин и лёд начал движение. В последнюю очередь в нашей области лёд сходит в Бескарагайском районе. Здесь два опасных участка - в сёлах Жетижар и Кривинка. Там есть два больших серьёзных поворота, где возможны заторы льдов, что может вызвать выход воды из русла. Поэтому там взрывные работы будут производиться чуть-чуть позже", - рассказал о предстоящих противопаводковых планах руководитель ДЧС области Абай.

На сегодня, в области Абай работает 95 гидротехнических сооружений различных форм собственности. Среди них 66 ГТС в республиканской собственности, 19 в коммунальном активе городов и районов, и 10 частных сооружений.

Местные исполнительные органы готовятся к паводкам, избавляясь от снеговых куч, откачивая талые волы, очищая и выводя арыки в нужном направлении. Эти и другие меры позволили снять угрозу подтопления для пяти населённых пунктов. В 25-ти сёлах эта угроза минимизирована, а в восьми – сохраняется. Это сёла Грачи, Стеклянка, Белокаменка, Черёмушки, Бирлик, Карабас Бескарагайского района, село Речное Бородулихинского района и Уан Аксуатского района.

Акиматы подготовили на случай большой воды 438 тонн ГСМ, 50 тысяч штук мешкотары, которые заполнены двумя тысячами тонн инертных материалов, это песок, зола, шлак.

"На случай эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях весеннего периода на территории области определено 37 пунктов временного размещения на 4400 мест. Заключены договора-намерения на предоставление горячего питания. На территории области определено 78 мест для отгона скота. В целом в зону возможного подтопления подпадает 38 населенных пункта области (52 участка), где расположены 2 775 жилых дома, и проживает 10 053 человека", - предупредил о паводках в некоторых районах Манарбек Шапагатов.

Напомним, 10 марта неблагоприятные погодные условия вызвали подтопление талой водой дворов и проезжей части дорог в Семее, в сёлах Маканчи и Бахты. Растаявший снег стремительно шёл в сторону приграничных с Китаем сёл, "перебрался" через асфальтированную трассу и едва не затопил десятки дворов. Местные власти уложили 375 мешков золы и песка,