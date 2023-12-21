В 7 раз выросло число заболевших вирусным гепатитом А в Жетысу

В области Жетысу растёт число жителей с вирусным гепатитом А. По сравнению с 2022 годом заболеваемость увеличилась в 7 раз. В этом эпидемическом периоде в области зарегистрировано 29 случаев вирусного гепатита А, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Среди заболевших 20,6% — дети в возрасте до 14 лет. В этом учебном году среди 345 школ области Жетысу зарегистрировано 9 случаев в 8 школах.

Вирусные гепатиты вызываются вирусами и характеризуются поражением печени и появлением желтухи, напомнила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Индира Кунбасова.

"Они различаются по распространённости среди населения, по путям передачи инфекции. Существует несколько разновидностей вирусных гепатитов, из всех известных сегодня преобладает вирусный гепатит А. Болеет гепатитом только человек и источником инфекции является только он",- отметила Индира Кунбасова.

Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А повышается осенью и зимой. Эффективным способом борьбы с гепатитом является иммунизация, отмечают в ДСЭК. В регионе иммунизацией против вирусного гепатита А охвачено более 16 тысяч детей в возрасте 2 лет и 3375 человек, находящихся в контакте в очаге заболевания.

В Казахстане в 120 раз выросла заболеваемость коклюшем, особо опасным для детей. По данным Минздрава страны 90% заболевших – дети, которые не получили прививку.