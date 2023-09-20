В 4 раза сократилось количество обманутых дольщиков в Астане

В Астане за 5 лет количество проблемных объектов сократилось до 32, а обманутых дольщиков до 4 тысяч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"С 2019 года количество проблемных объектов удалось сократить со 150 до 32, а обманутых дольщиков с 16 тыс. до 4 тыс. За этот период прокуратурой подано 125 исков в интересах 4 993 дольщиков на сумму 48,5 млрд. тенге", - сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, за 5 лет к административной ответственности привлечено 149 компаний, не имеющих права привлекать деньги дольщиков. За указанный период осуждено 4 застройщика.

"На сегодня полицией расследуется 7 уголовных дел в отношении руководителей компаний 10 жилых комплексов. Под арест взято 5 лиц. От действий этих лиц пострадало 426 граждан", - говорится в сообщении.

Список застройщиков, имеющих права привлекать денежные средства граждан, отражен на сайте: www.egov.kz.