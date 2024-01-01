В 2024 году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём новогоднем обращении к соотечественникам рассказал о планируемых в стране в 2024 году реформах, передаёт BaigeNews.kz.

"Новый год – это всегда новые задачи и вызовы. Уверен, в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации. Но нам предстоит много трудиться, чтобы построить конкурентоспособную, процветающую страну", - сказал Токаев.

По его словам, в новом году в Казахстане продолжат системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа.

"Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка. Государство будет создавать новые точки роста в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других секторах экономики. Мы всегда будем помогать социально уязвимым и нуждающимся гражданам. Получат поддержку учителя, врачи, спасатели, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители других профессий", - отметил президент.

По его словам, гГосударством принимаются серьезные меры, открывающие широкие возможности подрастающему поколению. Совсем скоро часть средств Национального фонда начнет поступать на счета детей. Важно, чтобы наша молодежь уверенно смотрела в будущее.

"В наступающем году состоится ряд мероприятий, посвященных нашей многовековой истории. Чтить память выдающихся сынов народа, прославлять их великие деяния – долг потомков. В 2024 году в Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников, наши лучшие спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх. Чтобы обеспечить поступательное развитие страны, каждый гражданин должен быть настоящим профессионалом своего дела" - сказал глава государства.

По его словам, казахстанцы должны ценить согласие, мир и стабильность в стране.

"Единство возвышает дух народа. Как говорил великий Абай, единство должно быть в умах. Нам необходимо беречь единство и упорно трудиться во имя сохранения государственности и процветания нашей священной Родины. Чтобы стать развитой страной, мы должны стремиться к передовым знаниям и новым технологиям, в том числе осваивать искусственный интеллект. Важно заботиться друг о друге, почитать старших, уважать младших. Особое внимание следует уделять воспитанию детей, показывая им хороший пример", - сказал Токаев.

По его словам, поколение Независимости, воплощающее в себе лучшие качества, уже добивается больших успехов в искусстве, спорте, науке, бизнесе.

"Мы гордимся тем, что они стали такими деятельными и ответственными гражданами. Будущее Казахстана – в руках патриотичной, образованной, трудолюбивой молодежи. Я верю в созидательную силу подрастающего поколения! Мы должны построить государство, которое устремлено в будущее и идет только вперед. Вместе мы покорим любые высоты. Главное, чтобы в нашей стране всегда были мир и спокойствие!" - отметил глава государства.

Он пожелал каждому гражданину нашей страны и всем жителям Казахстана радости и счастья.

"Мои особые поздравления всем, кто по долгу службы встречает Новый год не дома. Выражаю вам искреннюю благодарность за честный и добросовестный труд. Пусть Новый год принесет счастье и радость каждой семье, каждому гражданину! Пусть будет в добром здравии наше старшее поколение и сбываются мечты детей! Желаю всем успехов и новых достижений! Пусть в веках звучит наш славный гимн, пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг! С Новым годом, уважаемые друзья!" - сказал президент.