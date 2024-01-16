В 2023 году в Казахстане установлен рекорд по продаже новых автомобилей

Директор ТОО Freedom Drive и ТОО Freedom Mobile Виктория Новичкова сообщила, что 2023 год стал рекордным для авторынка РК по продаже новых авто, а также назвала наиболее популярные марки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В 2023 году было продано на 190 тысяч новых автомобилей больше, чем в 2022 году. Рост составил 54%. Мы смотрели статистку за последние 7-8 лет. Такого не было никогда", - отметила Виктория Новичкова.

В топ-10 самых продаваемых марок автомобилей за 10 месяцев 2023 года вошли: Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery, Toyota, Haval, Jac, Changan, Exeed, Lexus.

"С точки зрения покупательского роста лидирующие позиции занимают марки Hyundai, Chevrolet, Kia. Эти марки производятся на территории Казахстана. В банках сделали хорошие продукты для автовладельцев, для того, чтобы можно было кредитоваться под удобный процент. Соответственно люди стали покупать", - пояснила эксперт.

В 2023 году на авторынок Казахстана ворвались производители китайских автомобилей. За 10 месяцев в Казахстане появились 11 марок китайских авто, в том числе три марки электромобиля. Это - Jetour (прирост составил 2 254 автомобилей), Omoda (781), Tank (700), Geely (2 566), Exeed (3 451), Changan (5 024), Chery (9 620), Zeekr, Lixiang, Hongqi, GAC.

"Очевидно, эти цифры ещё будут расти. Китайские бренды научились делать автомобили. Мы это видим и понимаем, что тенденция сохранится", - сказала Новичкова.

За 10 месяцев в Казахстане произведено 113 тысяч автомобилей. Это на 40,5% больше, чем в прошлом году. Между тем, потенциально казахстанские заводы могут выпускать по 235 тысяч автомобилей в год.

"Если банки будут поддерживать какими-то льготными программами или автокредитованием, то, в общем-то, потенциал очень хороший. И это всё даст возможность жителям Казахстана менять свои автомобили", - отметила эксперт.

Что касается импорта легковых автомобилей, то в 2023 году в Казахстан было импортировано 137 тысяч автомобилей. Лидерами по импорту являются Китай, США, Япония, Германия. А вот импорт из России уменьшился в 24 раза – за 11 месяцев прошлого года из соседней страны завезено всего 300 машин.

Виктория Новичкова обратила внимание на рост рынка электромобилей в Казахстане в 10 раз. В 2023 году в страну было ввезено 6,8 тысяч электрокаров.