"Узницам приходилось спать на боку". Выставка памяти жертв репрессий проходит в столице

Фото: BaigeNews.kz/ Газиз Шакиров

Сегодня в Национальном центре рукописей и редких книг состоялось открытие мемориальной выставки жертв политических репрессий и тоталитаризма "Алжир — в памяти поколения", передаёт BaigeNews.kz.

На церемонии открытия директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков рассказал об истории лагеря.

"Алжир" - лагерь жён изменников Родины. Он был открыт в 1938 году, и через него прошло почти 18 тысяч человек этапом, из них 10 тысяч человек - в общей системе Карлага - погибло. Особенность "Алжира" в том, что там были все женщины, нежные создания. Их под предлогом встреч с мужьями выводили из дома, сажали в вагоны. В летних платьях они выезжали зимой, с причёсками, на каблуках, и их привозили в Малиновку. Это было тяжело и физически, и морально. В голой степи, зимой в - 40, летом + 40 жара, это ежедневный труд, и работа днём и ночью", - отметил он.

На выставке представлены 18 баннеров с историями и сведениями о жертвах политических репрессий, личные вещи и предметы быта заключенных. Платья, сумки и труды узниц лагеря.

"Мы хотели привлечь внимание к большему изучению по репрессированным, по Карлагу, Алжиру. Сейчас активно ведётся исследовательская работа, создана государственная комиссия. Хотелось бы привлечь больше общественности. Потому что многие документы всё ещё находятся под грифом секретно. Сегодня у нас будет проводиться круглый стол с историками, будем обсуждать это", - сказал Жандос Болдыков.

Среди посетителей выставки были потомки жертв репрессий, которые активно сотрудничают с музеем "Алжир". Сырым Габбасов - внук Мухаметкали и Шакитай Татимовых - поделился воспоминаниями своей бабушки о заключении в лагере.

"85 лет назад пришёл чудовищный приказ НКВД о репрессировании членов семьи изменников Родины, так называли патриотов Казахстана. Алжир - единственный лагерь на планете, где содержались матери, жёны, сёстры, подруги репрессированных государственных деятелей Казахстана. От пяти до восьми лет они провели в этом лагере. Там были представители 62 национальностей союза СССР. В тот числе моя бабушка - Шахтай Татимова", - рассказал он.

По его словам, на территории лагеря было 10 бараков, в каждом из них содержалось более 300 женщин. Узницам приходилось спать на боку на нарах, и если одна из них поворачивалась в другую сторону, то поворачивались все, так как было очень тесно. Если одна женщина вспоминала своих детей и начинала плакать, то плакал весь барак, а потом и весь лагерь, подчеркнул он.

На выставке также присутствовала правнучка Сулеймена Ескараева, первого прокурора Республики Казахстан, и его жены Мариям Ескараевой - Раушан Сатыбалдина.

"Всё, что связано с моей бабушкой, для меня очень эмоционально и волнительно. Сегодняшнее мероприятие даёт нам возможность ещё раз вспомнить о жертвах политических репрессий. Моя прабабушка Мариям Ескараева провела в лагере Алжир восемь лет как жена изменника Родины", - сказала она.

В июне 1937 года Мариям Ескараева была приговорена к пяти годам лишения свободы в лагере "Алжир". Раушан рассказывает, что её прабабушку вывезли в неизвестном направлении, перевозили в вагонах для скота, а по приезду в лагерь заставили долго идти пешком. Она несла с собой маленький чемодан с вещами, который по пути пришлось выбросить, так как было очень тяжело.

Узницы лагеря содержались в чудовищных условиях, но их надежда на то, что справедливость восторжествует, создавала атмосферу доброты и взаимопомощи, отметил Сырым Габбасов.

Фото Газиза Шакирова.









