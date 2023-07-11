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Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00
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Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана

В этом выпуске проекта "Узнать за 5 минут" мы расскажем о том, кем охраняются леса в Казахстане, сколько человек работает в лесном хозяйстве, и какие изменения в отрасли последовали после трагедии в Абайской области. 

Гость выпуска - руководитель управления развития лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Мади Нурпеисов.

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Сегодня, 18:00
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