Ужесточить наказание за вбросы и подтасовку голосов на выборах предложили депутаты

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Депутаты Мажилиса предлагают расширить список нарушений, допускаемых на выборах, добавив в него вбросы бюллетеней и подтасовку голосов, передает BaigeNews.kz. Член "Народной партии Казахстана" Ирина Смирнова направила соответствующий депутатский запрос Генеральному прокурору и главе ЦИК.

"В преддверии внеочередных парламентских выборов необходимо ужесточить уголовное законодательство за грубейшие нарушения, допускаемые в ходе электоральной кампании. Так в соответствии со статьей 151 Уголовного кодекса РК ответственность предусмотрена только за фальсификацию избирательных документов, внесение фиктивных записей в бюллетени или подписные листы, заведомо неправильный подсчет голосов либо заведомо неправильное установление результатов выборов, либо нарушение тайны голосования, совершенные членом избирательной комиссии. При этом не учитываются такие правонарушения, как вбросы бюллетеней, выдача гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц, которые должны преследоваться по уголовному законодательству", - заявила депутат.

По ее словам, незаконные действия участковых комиссий подрывают авторитет государственной власти и веру народа в Новый Казахстан. Нужно избавляться от отголосков прошлого, считает Смирнова.