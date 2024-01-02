Число жертв от землетрясения в Японии продолжает расти

Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, унесло жизни не менее 48 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Интерфакс.

Японские спасатели полагают, что число жертв еще может увеличиться. Люди могут находиться под завалами более чем 50 рухнувших строений.

Отмечается, что больше всего от подземных толчков пострадали города Вадзима и Судзу (префектура Исикава).

Напомним, ранее сообщалось о 26 погибших.

1 января в центральном регионе Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. В стране объявили угрозу цунами.