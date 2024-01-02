Землетрясение в Японии: подземные толчки продолжаются, угроза цунами снижена, в России тревога отменена

После землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в центральном регионе Японии, в стране объявлено предупреждение о цунами. Тревога на несколько часов объявлялась также в регионах российского Дальнего Востока, но волна в итоге оказалась малозаметной, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Япония также выпустила новое предупреждение о землетрясениях по всей стране. Теперь предупреждение распространяется на префектуры Исикава, Ниигата, Нагано и Тояма.

К вечеру понедельника "предупреждение о сильном цунами" в префектуре Исикава было понижено до "предупреждения о цунами", но чиновники по-прежнему призывают к осторожности и просят жителей района эвакуироваться.

За последние пять часов в центральной части Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,4 до 7,6.

Жителей прибрежного района Ното в префектуре Исикава попросили "немедленно эвакуироваться на возвышенности", сообщила национальная телекомпания NHK.

Телеканал NHK сообщил, что волны высотой до 5 метров достигли Ното.

Власти также выпустили предупреждение о цунами в соседних префектурах Ниигата и Тояма, предупредив, что волны там могут достигнуть 3 м высоты.

На каналах общественного телевидения появилась надпись "ЭВАКУИРУЙТЕСЬ" во весь экран. Жителей призвали срочно переместиться на возвышенности, несмотря на зимнюю погоду.

Движение скоростных поездов "Синкансэн" между Токио и префектурой Исикава, где находился эпицентр землетрясения, приостановлено, сообщили в компании Japan Railways.

Более 32 тысяч домов в префектуре Исикава остались без электричества, сообщают местные органы власти. В некоторых районах префектуры многие дома обрушились.

Пожарная служба города Вадзима в Исикаве заявила, что получила по меньшей мере 30 сообщений об обрушении зданий.

С атомных электростанций, расположенных вдоль Японского моря, не поступало никаких сообщений о нарушениях, заявило Управление по ядерному регулированию страны.

В их число входят пять действующих реакторов на станциях "Охи" и "Такахама" компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи.

АЭС "Сика" компании Hokuriku в Исикаве, расположенная ближе всего к очагу землетрясения, еще до землетрясения остановила два своих реактора для регулярной проверки и не заметила никаких последствий землетрясения, сообщило агентство.

Метеорологическое агентство Южной Кореи предупредило, что к вечеру понедельника цунами может добраться до восточного побережья страны, однако по дороге ослабнет — высота волн, как ожидается, составит около 30 см.

Возможных последствий землетрясения ожидали и на Сахалине. В прибрежной части западного побережья острова была объявлена эвакуация. Спустя примерно три часа тревога была отменена. Максимальная высота волн на острове составила 18 см, сообщило местное управление МЧС.

В Приморье также объявляли тревогу, но в итоге цунами "прошло практически незаметно", сообщила администрация города Находка.

На Камчатке угроза цунами не объявлялась. Там, по сообщению Главного управления МЧС по Камчатскому краю, опасности появления цунами нет из-за расположения эпицентра землетрясения.