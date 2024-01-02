Число жертв землетрясения в Японии выросло до 24 человек

В Японии растет число жертв землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 47news.jp.

Сообщается, что в результате землетрясений на полуострове Ното погибли по меньшей мере 24 четыре человека.

Напомним, 1 января в центральном регионе Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. В стране объявили угрозу цунами.