Число жертв землетрясения в Японии выросло до 24 человек
Сегодня, 10:39
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Сегодня, 10:39Сегодня, 10:39
122Фото: Global Look Press
В Японии растет число жертв землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 47news.jp.
Сообщается, что в результате землетрясений на полуострове Ното погибли по меньшей мере 24 четыре человека.
Напомним, 1 января в центральном регионе Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. В стране объявили угрозу цунами.
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