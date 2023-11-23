Узбекистан снижает НДС для экспортеров до нуля

На фоне предложения о повышении ставки налога на добавленную стоимость в Казахстане, Налоговый комитет Узбекистана сообщил о снижении НДС на экспортные и приравненные к ним операции до 0%, передает BaigeNews.kz со ссылкой Nuz.uz.

"Экспортные и приравненные к ним операции облагаются НДС по ставке 0%. Лицам, осуществляющим экспорт и приравненные к ним операции, НДС возмещается в ускоренном порядке в течение 7 дней. Реализация подакцизных товаров на экспорт (в таможенной процедуре экспорта) не облагается акцизным налогом", - говориться в сообщении.

Прибыль от реализации товаров (услуг) на экспорт облагается налогом на прибыль по ставке 0%.

Для стимулирования субъектов предпринимательства, экспортеры, вывозящие из страны крашеное полотно, крашеную ткань и готовую швейно-трикотажную продукцию, уплачивают социальный налог по ставке 1%.

Кроме того, Постановлением Президента списаны суммы штрафов (по состоянию на 1 июня 2023 года), примененных к хозяйствующим субъектам за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям.

Также, минюст РУ сообщил, что кондитерским предприятиям будут выделены средства для финансирования экспортных и предэкспортных торговых операций на срок до 2 лет.

Размер выделяемой помощи будет зависеть от объема экспорта. При экспорте до 500 тысяч долларов будет выделено 1 млн долларов, при экспорте товаров на сумму свыше 4 млн долларов - до 3 млн долларов.

По данным Агентства статистики РУ, внешнеторговый оборот республики за январь-октябрь 2023 года составил 51 млрд долларов с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 25,2%.

Экспорт достиг 20,5 млрд долларов. Импорт – 30,5 млрд долларов.