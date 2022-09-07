Узбекистан готов помочь Казахстану в ликвидации пожаров в Костанайской области

Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев шестого сентября провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В начале разговора Шавкат Мирзиёев выразил слова поддержки ghtpbltyne Казахстана в связи с лесными пожарами на территории Костанайской области и подчеркнул готовность оказать необходимую помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Президенты двух стран рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества, расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Особое внимание в ходе разговора было уделено реализации проектов кооперации в области торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях экономики.

Состоялся также обмен мнениями по региональной проблематике. Обсуждена повестка дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт 15-16 в Самарканде.