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  • Узбекистан готов помочь Казахстану в ликвидации пожаров в Костанайской области
president.uz Сегодня, 09:40
166
Фото: president.uz

Узбекистан готов помочь Казахстану в ликвидации пожаров в Костанайской области

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев шестого сентября провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана. 

В начале разговора Шавкат Мирзиёев выразил слова поддержки ghtpbltyne Казахстана в связи с лесными пожарами на территории Костанайской области и подчеркнул готовность оказать необходимую помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Президенты двух стран рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества, расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Особое внимание в ходе разговора было уделено реализации проектов кооперации в области торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других отраслях экономики.

Состоялся также обмен мнениями по региональной проблематике. Обсуждена повестка дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт 15-16 в Самарканде.

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#Президент Казахстана #Узбекистан #пожары в Костанай
Сегодня, 09:40
166
Журналист

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