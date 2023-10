Узаконить "правила игры" с искусственным интеллектом поручил президент

Необходимо обеспечить нормативное регулирование искусственного интеллекта. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме Digital Bridge в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Предстоит принять стратегический документ, определяющий сферу применения, задачи и инструменты развития искусственного интеллекта. Это передовая международная практика, такой шаг позволит нам задать устойчивый вектор технологического прогресса страны. Считаю, что прежде всего мы должны сосредоточиться на внедрении технологий искусственного интеллекта в таких значимых для нашей экономики отраслях, как нефтегазовый сектор, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Искусственный интеллект может в значительной мере оптимизировать процесс трансформации наших городов в полноценные smart city, благоприятные для проживания и работы", - сказал он.

По словам Токаева, большое значение также имеет широкое использование возможностей искусственного интеллекта при оказании государственных услуг.

"Здесь мы уже добились серьёзных результатов. В частности, была запущена "Цифровая карта семьи", которая позволяет определять уровень социального благополучия граждан и проактивно оказывать им государственную поддержку. Аналогичный продукт следует внедрить и для бизнеса на базе холдинга "Байтерек", который по моему поручению уже начал масштабную цифровую трансформацию", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить нормативное регулирование искусственного интеллекта. И на сегодняшний день более 120 стран уже приняли различные законодательные акты для решения этой задачи.

"Нам следует ускорить разработку современной правовой регуляторной базы, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан. Нужно, чтобы правовые условия стимулировали приход международных компаний на наш рынок. Для этого необходимо соблюсти баланс интересов, сформировать открытые и справедливые "правила игры". В целом, стоит непростая задача интегрировать инструменты искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей, не нарушая их права и свободы. Надеюсь, что участники форума смогут внести вклад в разработку базовых документов, регулирующих данную сферу, в том числе проекта Цифрового кодекса", - добавил он.

Сегодня в столице Казахстана проходит Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии IT-форум. Его основной темой станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The Right Balance.