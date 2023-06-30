"Уволились по собственному желанию" — Жамаубаев о сотрудниках Минфина, игравших в казино

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухтаров

Заместитель премьер-министра — министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, какую ответственность понесли сотрудники ведомства, игравшие в казино, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, осенью прошлого года в общем доступе оказался документ, подписанный прокурором Алматинской области. В нём были указаны фамилии госслужащих, посещавших игорные заведения, с указанием проигранных ими сумм.

"В этой ситуации разбирается руководитель аппарата. Он прямо отвечает по кадровым вопросам. Мы это будем рассматривать только в рамках законодательства. Всего, если не ошибаюсь, по 25-ти сотрудникам пришла такая информация. По всем проверим информацию и примем соответствующие меры. Есть среди них и те, кто уже не работает, уволился по собственному желанию, и те, кто был привлечён к дисциплинарной ответственности. Поэтому с каждым сотрудником провели служебное расследование, проверочные работы и только после этого приняли решение", — сказал Жамаубаев.

Отметим, проверка показала, что игорные заведения посещали более 300 госслужащих и военнослужащих из различных регионов, они потратили на азартные игры более полумиллиарда тенге.