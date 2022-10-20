305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список

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В соцсетях распространилось письмо надзорного органа со списком чиновников, которые были замечены в игорных заведениях Алматинской области

В сети распространяются скриншоты документов за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова, в которых указаны фамилии госслужащих, посещавших с игорные заведения, с указанием проигранных ими сумм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал журналиста Михаила Козачкова.

"Огласите весь список, пожалуйста! Ах, какую классную бумажку про казино рассылают за подписью прокурора Алматинской области Адамова! Почитайте, тут фамилии госслужащих, посещавших с игорные заведения и с указанием проигранных ими сумм. Жаль, Берик Абызбаевич (если это его рук дело, конечно) побоялся фамилии судей верховного суда озвучить. Очень-очень жаль. Ну и в целом, хотелось бы весь список увидеть. А то показали мелочь пузатую, как будто деньги взяли, чтобы остальных не светить", - написал журналист.

Журналисты BaigeNews.kz обратились за комментарием в Алматинскую прокуратуру и получили короткий ответ: