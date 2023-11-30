Увеличить сроки ареста до 60 суток семейным дебоширам предложили в Казахстане

Возможность увеличения сроков ареста по административным делам в сфере семейно-бытового насилия рассмотрели в Верховном суде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Надо усилить наказание в отношении правонарушителей. Назначать аресты до 45 или 60 суток лицам, систематически привлекаемым по административным делам. Также стоит исключить взыскание в виде предупреждения и предусмотреть более строгие санкции. При первом привлечении назначить 20 суток, при повторном – 45 суток", — сказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашид Жукенов.

Также Абдрашид Жукенов обозначил ещё одну проблему – отсутствие отдельных мест, где должны содержаться семейные дебоширы и мелкие правонарушители. Правоохранители считают, что изолировать нарушителей на весь срок назначенного наказания следует в так называемых "арестных домах".

"В Казахстане нет арестных домов. Вопрос их создания поднимали ещё в начале 2000-х годов. Но вопрос не решался, потому что нет средств. Но надо вернуться к этому. Это те места, где хулиганы, дебоширы будут изолированы от жертв. С учётом той важности, которую сегодня общество ставит, и о чем говорит президент, настало время строить арестные дома. По проступкам, где совершают уголовные и административные правонарушения, мы должны назначать наказания, и люди, которые дебоширы, они должны сидеть в этих арестных домах, там должна быть профилактика, их надо воспитывать. Эти арестные дома нужны", — пояснил Жукенов.

Кроме того, в Верховном суде предложили всерьёз задуматься о привлечении таких правонарушителей к общественным работам.