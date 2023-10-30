Увеличить штрафы за аварии и ЧС предлагают в Казахстане

Увеличить штрафы за аварии на объектах тепло- и электроснабжения предлагают в Казахстане. Поправки содержатся в проекте закона "О теплоэнергетике", передает корреспондент BaigeNews.kz. Размеры штрафов озвучили в министерстве энергетике.

Штрафы будут предусмотрены за нарушение срока получения паспортов готовности к отопительному сезону и несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива.

Минимальная сумма штрафа составит чуть более полумиллиона тенге, а максимальная – порядка 5 миллионов тенге.

"Нарушение энергопроизводящими, энергопередающими организациями, субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности для работы в осенне-зимних условиях, повлекшее за собой ограничение теплоснабжения и электроснабжения потребителей влечет штрафы. На субъектов малого предпринимательства - в размере 150 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1500 МРП", - говорится в ответе минэнерго.

За повторное нарушение в течение года также предусмотрены повышенные штрафы.

Напомним, ранее в стенах парламента депутаты раскритиковали профильное ведомство за то, что на местах паспорта готовности зачастую выдавались формально.

За несоблюдение норм законодательства об электроэнергетике и теплоэнергетике предусмотрены штрафы на разные случаи. Это при несоблюдении утверждённых нормативов запасов, повлекшие за собой аварии или ЧС. А также повлекшие за собой остановку основного оборудования электростанции и котельной.

"Несоблюдение утвержденных нормативов запасов, повлекшее за собой аварии или иные чрезвычайные ситуации, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП", - говорится в ответе министерства энергетики на запрос редакции.

А во втором случае минимальная сумма штрафа составит 690 тысяч тенге.

"Несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива, повлекшее за собой остановку основного оборудования электростанции и котельной влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 200 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 1000 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 2000 МРП", - пояснили в Минэнерго.

За самовольное подключение к теплосетям систем центрального теплоснабжения общего пользования и локальной системы казахстанцев предлагают наказывать штрафами в размере 50 МРП. Это менее 200 тысяч тенге. Для юрлиц и представителей бизнеса предлагаются штрафы от ста до 500 МРП.

"На юридических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства, и субъектов малого предпринимательства - в размере 100 МРП, субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП", - отмечается в информации профильного ведомства.

При повторном нарушении также предусмотрены повышенные суммы штрафов.

Пока законопроект "О теплоэнергетике" находится на обсуждении в мажилисе парламента.

"Самое главное, такого закона еще не было. Это впервые закон, долгожданный. Здесь все связано с теплоснабжением. Наконец-то там будет в организационном плане порядок и в законодательном. Ответственность повышается, а также возможности для потенциальных инвесторов", - сообщил член рабочей группы, депутат мажилиса Дюсенбай Турганов.

Дать более подробное интервью представитель законодательного органа пообещал позже, сославшись на срочное заседание.

Парламентарий Ерлан Саиров перечислил города, которые находятся в зоне риска.

"Есть риски в таких городах - Темиртау, Караганда, Жезказган, Семей, Степногорск. Там есть определенные риски. Если будут прорывы, то мы будем требовать к ответу представителей министерств. Об этом мы их уже предупреждали", - коротко прокомментировал депутат.

В самом Минэнерго к этому списку отнесли и ТЭЦ Риддера, Экибастуза, Кентау, Аркалыка и Мангистауский атомный энергетический комбинат.

В Минэнерго ответили и на вопрос об уровне износа электросетей Казахстана.

"Текущий уровень износа электрических сетей составляет 65%. Наибольший уровень износа при этом наблюдается в Восточно-Казахстанской области – 97% и Западно-Казахстанской области – 82,2%, наименьший в Астане – 29%. Износ на национальных сетях составляет – 65%", - говорится в ответе на официальный запрос.

Модернизацию, реконструкцию и обновление энергопередающие организации осуществляют в рамках инвестиционной программы "Тариф в обмен на инвестиции" за счет увеличения предельного тарифа.

"Для привлечения новых инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства для энергопередающих организаций с высоким уровнем изношенности основного оборудования на 2023 год планируется привлечение инвестиций на сумму 61 млрд тенге с ремонтом 1579 км сетей. В целях обеспечения снижения износа на энергопроизводящих организациях не менее чем на 15% к 2035 году, в рамках программы предусмотрено увеличение предельного тарифа для энергопроизводящих организаций на услугу по поддержанию электрической мощности с действующего 0,59 млн. до 1 млн. тенге за МВт в месяц", - сообщили в ведомстве.

Между тем, из-за роста потребления в стране есть дефицит электрической энергии и мощности в часы пиковых нагрузок. Казахстан импортирует электроэнергию из России.

"В рамках новой модели Единого закупщика осуществляет импорт электроэнергии при подтверждении дефицита или в целях исполнения межправительственных соглашений. Так объем импортной электроэнергии из Российской Федерации составил в июле – 414,6 млн кВт/ч, в том числе по Западной зоне – 5,98 млн кВт/ч, по Северной зоне – 408,6 млн. кВт/ч. В августе – 630,2 млн. кВт/ч, в том числе по Западной зоне – 21,2 млн. кВт/ч, по Северной зоне – 603 млн. кВт/ч", - сообщили в министерстве.

В профильном ведомстве обещают реформы в отрасли.