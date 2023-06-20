Увеличить штрафы для чиновников предложила глава Высшей аудиторской палаты

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Глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, выступая на совместном заседании палат парламента, предложила увеличить штрафы для чиновников за излишние и неэффективные займы, передаёт BaigeNews.kz.

"За неэффективное привлечение внешних займов и их неэффективное освоение введена персональная административная ответственность должностных лиц - 100 МРП. Полагаем, что сумму штрафов нужно увеличивать", - сказала Годунова.

Она также сообщила, что ряд рекомендаций Высшей аудиторской палаты до сих пор не исполнены. Например, в сфере ГЧП нет открытости. Это создает коррупционные риски и соответственно трудности по привлечению инвесторов, считает Годунова.

"Запуск web-портала ГЧП для обеспечения конкурсных процедур в пилотном режиме планируется только в этом году", - отметила Наталья Годунова.

Она также обратила внимание на введение солидарной ответственности руководителей центральных органов и регионов за недостижение целей, поставленных в планах развития и бюджетных программ. Глава Высшей аудиторской палаты считает, что местные исполнительные органы должны обеспечить эффективное использование каждого тиына на местах.

"Особенно это важно, когда целевые трансферты заменяются субвенциями, где меньше прозрачности использования их в других целях. В этой связи в Кодекс об административных нарушениях и разрабатываемый Бюджетный кодекс предлагается внести ответственность за недостижение результатов. Во всех документах системы госпланирования должны появиться индикаторы, показатели конечного результата, по которому можно было бы судить об изменении качества жизни населения в той или иной отрасли. Или изменения заработной платы, или доходов населения. Но этого явно недостаточно. На человека должна быть настроена вся бюджетная система, а не только её социальный блок", - сказала Годунова.

Спикер также сообщила о расширении налоговой базы. По её словам, теневая экономика, исходя из официальных данных, не выдает три-четыре триллиона тенге налогов в госбюджет ежегодно.

"Госрганы, ответственные за развитие отраслей, должны отвечать не только за рациональное расходование бюджета, но в определённой части за его пополнение. А именно за расширение налогооблагаемой базы", - сказала глава Высшей аудиторской палаты.

Ранее Наталья Годунова сообщила о необходимости расширить полномочия Высшей аудиторской палаты.