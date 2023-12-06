Увеличить экспорт в три раза и инвестиции в полтора планируют в Казахстане к 2028 году
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Алихан Смаилов и Мейрам Пшембаев обсудили основные направления реализации комплексного плана развития машиностроения на 2024-2028 годы. Премьер-министр отметил важность и значимость принятого документа, положительно оценив темпы роста производства в машиностроении. По его словам, реализация Комплексного плана способствует развитию не только машиностроительной отрасли, но и в целом обрабатывающей промышленности страны.
Комплексный план состоит из 79 мероприятий по семи направлениям. Его реализация обеспечит к 2028 году рост:
- ВДС (валовая добавленная стоимость) в 4,5 раза;
- ИФО (индекс физического объема) в 2,2 раза;
- объема экспорта в три раза;
- объема инвестиций в полтора раза.
По словам Мейрама Пшембаева, реализация комплексного плана придаст значительный импульс развитию отечественного машиностроения, позволит увеличить объёмы производства и развивать экспортные возможности, также способствует привлечению инвестиций и совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров.
"Реализация Комплексного плана является на сегодня нашей приоритетной задачей. Мы приложим все усилия для качественного исполнения поставленных целевых индикаторов и дальнейшей модернизации отечественного машиностроения", — сказал глава Союза машиностроителей Казахстана.
Стоит отметить, что машиностроение – самая высокотехнологичная отрасль, которая охватывает 37 подотраслей и обеспечивает оборудованием практически все сферы экономики. При этом одно рабочее место здесь создает до 8-10 мест в смежных отраслях. По итогам 2022 года физический объём производства в машиностроении вырос на 11%, тогда как за 10 месяцев 2023 года – на 27%. С января по октябрь 2023 года произведено продукции на сумму 3,3 триллиона тенге.
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