Увеличение товарооборота, вопросы безопасности и сотрудничества. Почему важен визит Токаева в Азербайджан

Фото: Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Баку с официальным визитом.

Почему этот визит важен для обоих государств? Какие договорённости будут достигнуты? Как развиваются экономические и культурные связи Казахстана и Азербайджана? Корреспондент Baigenews.kz побеседовала об этом с казахстанскими политологами.

30-летие установления дипломатических отношений

В этом году Казахстан и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. По словам политолога Талгата Калиева, именно поэтому визит Касым-Жомарта Токаева в Баку имеет большое значение.

"Это, безусловно, важный и значимый визит. Особенно сейчас, когда меняется геополитическая ситуация и у основного нашего торгового партнера, России, санкции. Там проходит 80 процентов экспортируемой нефти. Поэтому на данный момент важны как диверсификация экспорта, так и поступления импорта", — говорит эксперт.

Фото из личного архива Талгата Калиева

Он отмечает, что это важно не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии и Китая. Так как транскаспийский коридор сейчас — альтернатива маршрутам, которые проходят через Россию.

По его словам, санкции в отношении России будут длиться долго даже при полном разрешении российско-украинского конфликта. Вопрос их отмены будет стоять не один год. Поэтому транзит через соседнее государство будет сокращаться.

"С этой точки зрения визит крайне актуален. Я думаю, что будет подписано большое количество соглашений как экономического, так и гуманитарного, культурного характера. Этот визит по значимости и масштабу сопоставим визиту в Анкару".

Экономическое сотрудничество

Политолог Замир Каражанов отмечает тесное сотрудничество стран за 30 лет установления дипломатических отношений. По его словам, между государствами есть взаимосвязь и по инвестиционным, экономическим, культурным вопросам.

"У Казахстана и Азербайджана две крупные экономики в регионе. Они схожи друг с другом. Но есть проблемы в торговле. На протяжении десятилетий говорилось, что нужно преодолеть отметку в 500 миллионов долларов между нашими странами. Но этого так и не случилось, показатели были меньше. Причины в экономике. Оба государства сидят на нефти, которую продают за рубеж. Когда будет диверсификация экономики в Азербайджане и Казахстане, тогда экономики стран будут друг друга дополнять. Сейчас они похожи. Мы ориентированы на Европу, Китай, но не друг на друга", — говорит политолог.

Фото из личного архива Замира Каражанова

Второй фактор, который, по его словам, влияет на товарооборот, это чувствительность экономик стран к кризисам. Это обусловлено зависимостью от нефти, которая, в свою очередь, колеблется из-за ситуации в мировой экономике.

"Это приводит к понижению торговли между странами. Проблема актуальная — и неоднократно поднимался вопрос о том, что товарооборот нужно увеличивать. Но за счёт чего? Для этого мы должны поставлять друг другу нужную продукцию. На прикаспийском саммите в этом году говорилось о том, что в регионе нужно создать производственный хаб. Это нужно для продовольственной безопасности", — говорит эксперт.

Он подчёркивает важность сотрудничества стран из-за изменения политической ситуации в мире. По его словам, Казахстану и Азербайджану нужно делать упор на региональное взаимодействие.

"Дома и стены помогают, как говорится. Если в регионе будет всё стабильно с инвестициями и продовольствием, то мы можем компенсировать недостатки мировой экономики за счёт сотрудничества с ближайшими соседями".

Эксперт считает, что визит Касым-Жомарта Токаева важен для установления новых логистических коридоров. Кроме того, между лидерами двух стран будут обсуждаться вопросы безопасности в регионе и увеличение грузопотока. Возможно, именно в этом направлении будут подписаны соглашения.

Фото: Акорда

Вопросы безопасности

О том, что главы двух стран будут обсуждать в первую очередь безопасность в регионе, говорит и политолог Марат Башимов. Положительному итогу переговоров будут способствовать стратегические крепкие связи, добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном.

"Общие позиции в международных организациях только сближают страны. Кроме того, не будем забывать об организации ТЮРКСОЙ. У нас общая культура, традиция. Это имеет важное значение", — говорит политолог.

Фото из личного архива Марата Башимова

Он отмечает важность участия Азербайджана в решении проблем Каспийского моря. По его мнению, на фоне обострения политической ситуации в мире тюркоязычные страны будут сближаться и расширять сотрудничество.