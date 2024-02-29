Утверждён список категорий работников для стажировок в рамках стипендии "Болашак"

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На заседании рассмотрены вопросы повышения эффективности научных стажировок.

Решением Комиссии утверждён список категорий работников для прохождения стажировок в рамках международной стипендии "Болашак" на 2024 год.

По итогам заседания госсоветник дал поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".