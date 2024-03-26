Утверждены тарифы на услуги аэропорта Павлодара

Приказом Комитета гражданской авиации министерства транспорта РК от 1 марта 2024 года утверждены тарифы на регулируемые услуги АО "Аэропорт Палодара" с применением метода индексации, передаёт BaigeNews.kz.

Так, утверждены тарифы на регулируемые услуги с применением метода индексации с вводом в действие с 5 апреля 2024 года (без учета НДС):

обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям – 1 865,88 тенге/тонна МВМ ВС;

обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям – 527,27 тенге/тонна МВМ ВС.

Приказ вводится в действие с 5 апреля 2024 года.