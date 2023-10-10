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Утечка произошла на газопроводе в Актобе

Сегодня, 02:25
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:25
Сегодня, 02:25
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Фото: pixabay.com

В Актобе произошла утечка газа в районе жилого массива Береке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Информация об утечке на станции регулирования поступила 9 октября в 21:51. На место происшествия направлены сотрудники ДЧС Актюбинской области и работают сотрудники "КазТрансГаз Аймақ", отметили в акимате.

"Ситуация под контролем. Утечка газа остановлена. При этом подача газа потребителям не прекращена. В настоящее время газоснабжение производится по дополнительной линии. Пострадавших нет", - сообщили в акимате.

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