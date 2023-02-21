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Устроиться на госслужбу без конкурса смогут выпускники вузов в Казахстане
Работать на административных государственных должностях смогут выпускники с результатом успеваемости не ниже GPA 3,33.
Согласно внесённым изменениям в Закон "О государственной службе РК" выпускники вузов могут трудоустроиться на административные госдолжности. Об этом на встрече со студентами Евразийского национального университета имени Гумилёва сообщил руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Астане Али Комекбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Выпускники высших учебных заведений в течение года могут трудоустроиться на административные государственные должности (за исключением руководящих) корпуса "Б" без конкурса с результатом не ниже GPA 3,33. Кроме того, выпускники, окончившие Академию государственного управления при Президенте РК. в течение года после окончания обучения с результатами не ниже GPA 3,33 могут без конкурса устроиться на административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств", - рассказал представитель АДГС.
Он также поделился информацией о проекте "Школы молодых государственных служащих" и Президентском молодёжном кадровом резерве, который проводится с целью привлечения талантливых людей на госслужбу.
"Большинство молодых людей не осведомлены о различных программах поддержки, предлагаемых государством. Главная цель работы департамента – ознакомление с программами, разрабатываемыми государством для молодёжи. Департаментом Агентства по городу Астане совместно с районными акиматами Астаны через объединения собственников имущества проводится работа по ознакомлению с этими возможностями жителей столицы, особенно молодёжи", - отметил Али Комекбаев.
Он выразил готовность оказать содействие в прохождении студентами производственной практики в департаменте, призвал молодёжь страны честно служить Отечеству, делать достойные дела.
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