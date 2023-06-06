Устроил стрельбу в центре города: гражданина Узбекистана осудили в Шымкенте

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Иностранцу, устроившему стрельбу в Шымкенте, вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz. Гражданина Узбекистана отправили в колонию на 15 лет. Процесс прошёл в открытом режиме в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

"Установлено, что 20 февраля Исмоилов пришёл в охотничий магазин "Арсенал" под видом покупателя и, направив обрез на потерпевшую, завладел оружием марки "Сайга 410К" с магазином с семью патронами. Затем, зарядив это оружие, выстрелил в сторону потерпевший. После, увидев приближающегося к нему охранника с табельным пистолетом и прибывших на место происшествия по сигналу тревоги охранников, стал стрелять в их сторону", - сообщили в суде.

Напавший на сотрудников магазина мужчина сумел отобрать оружие у охранника, стрелял в сторону людей, пока не был задержан сотрудниками полиции.

Выводы суда подтверждаются признательными показаниями подсудимого, показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз.

Прокурор просил назначить иностранцу 15 лет лишения свободы. Потерпевшие согласились с его позицией, а сторона защиты настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы.

Суд признал Исмоилова виновным в незаконном изготовлении оружия, незаконном ношении огнестрельного оружия, хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов, покушении на убийство двух и более лиц, совершённом способом опасным для жизни других людей. Ему по совокупности преступлений назначили лишение свободы сроком на 15 лет с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.