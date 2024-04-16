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Установлена стоимость регистрации прав на недвижимость в Казахстане

Сегодня, 10:16
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spb.vedomosti.ru Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: spb.vedomosti.ru

Министерство цифрового развития приказом от 9 апреля 2024 года утвердило цены на товары (работы, услуги), реализуемые НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, передаёт BaigeNews.

В частности, регистрация права собственности на квартиру, индивидуальный жилой дом:

  • Для граждан – 1 292,64 тенге через фронт-офис Госкорпорации и 1 304,01 тенге из ЕНИС http://www.egov.kz
  • Для юридических лиц - 1 558,03 тенге через фронт-офис и 1 594,05 тенге из ЕНИС.

    Регистрация прав на гаражи стоит:
  • Для граждан – 1 281,27 тенге через фронт-офис и 1 290,75 тенге из ЕНИС
  • Для юридических лиц – 1 533,39 тенге через фронт-офис и 1 567,51 тенге из ЕНИС

     Регистрация прав собственности землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок:
  • Для граждан – 1 127,72 тенге через фронт-офис и 1 123,93 тенге из ЕНИС
  • Для юридических лиц – 1 347,61 тенге через фронт-офис и 1 364,68 тенге из ЕНИС

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