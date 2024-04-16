Установлена стоимость регистрации прав на недвижимость в Казахстане

Министерство цифрового развития приказом от 9 апреля 2024 года утвердило цены на товары (работы, услуги), реализуемые НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, передаёт BaigeNews.

В частности, регистрация права собственности на квартиру, индивидуальный жилой дом: