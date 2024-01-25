Установку сетей связи включат в генпланы населенных пунктов

Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что законопроект состоит из трех блоков: улучшение качества и доступности связи, развитие цифровизации и поддержка инноваций.

По ее словам, в рамках данного Законопроекта в генеральных планах населенных пунктов будут предусмотрены размещение сетей связи, планы строительства связи, а также в проекте детального планирования резервирование территорий для нужд связи. Вместе с тем, предусматривается наделение местных исполнительных органов дополнительными компетенциями в области создания инфраструктуры связи.

Будут установлены требования для обеспечения широкополосным интернетом дорог республиканского и областного значения.

"Законопроектом предусмотрены следующие меры: перераспределение радиочастотного спектра, введение правового статуса виртуальных операторов связи, законодательное закрепление равного доступа операторов к местам размещения сетей и сооружений связи. Законопроект также предусматривает субсидирование услуг связи на объектах сельского хозяйства и промышленности, регулирование работы негеостационарных спутников связи, определение балансодержателя и внедрение технического аудита кабельной канализации, внедрение практических правовых режимов для инноваций в национальном законодательстве, усиление отраслевых центров технологических компетенций, создание "единого окна" национальной инновационной системы",- рассказала Екатерина Смышляева.

Также депутат отметила, что вводятся правовые условия для цифровизации отраслевых решений. К примеру, назначение ИИН новорожденным и другие.

В случае принятия законопроекта также ускорится строительство линий связи, улучшится качество услуг связи, расширятся зоны покрытия, и увеличится количество абонентов. Вместе с тем, будет развиваться конкуренция между операторами связи, начнет работать новая спутниковая связь и улучшится инвестиционный климат, увеличится доля инноваций в экономике.