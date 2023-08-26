Уснул за рулём: два человека погибли в жутком ДТП на трассе в Жетысу
Сегодня, 13:41
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Сегодня, 13:41Сегодня, 13:41
147Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Смертельное ДТП произошло с участием автомашины Volkswagen Passat в Коксуском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает на Telegram-канал МВД РК, иномарка, которой управлял 41-летний мужчина, на 203 километре трассы Алматы-Оскемен врезалась в придорожный металлический отбойник.
На месте происшествия погибли водитель и его 39-летний пассажир. Ещё троих пассажиров доставили в больницу и после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.
"Дорожная авария, предположительно, произошла по причине того, что водитель из-за переутомления уснул за рулем авто", — сообщили в полиции.