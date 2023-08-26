Уснул за рулём: два человека погибли в жутком ДТП на трассе в Жетысу

Смертельное ДТП произошло с участием автомашины Volkswagen Passat в Коксуском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает на Telegram-канал МВД РК, иномарка, которой управлял 41-летний мужчина, на 203 километре трассы Алматы-Оскемен врезалась в придорожный металлический отбойник.

На месте происшествия погибли водитель и его 39-летний пассажир. Ещё троих пассажиров доставили в больницу и после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.