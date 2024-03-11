Услуги сотовой связи заметно подорожали в Казахстане
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Услуги сотовой связи в нашей стране подорожали самыми заметными темпами как минимум за 13 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
"В феврале стоимость выросла сразу на 6,2 процента к январю. Это максимальный месячный показатель за весь доступный в статистике период с января 2011 года, следует из данных БНС АСПиР РК. При этом последний раз месяц к месяцу цены росли еще в июле и августе 2023-го, в обоих случаях на 2,8 процента. Дешевела же сотовая связь в последний раз в феврале 2018-го. Что касается роста цен год к году, то в феврале зафиксировано +12,4 процента. Речь, опять же, о максимуме за то же время, причем нужно заметить, что вплоть до прошлого лета темпы роста цен обычно были довольно скромными.", - говорится в сообщении.
К слову, абонентская плата за доступ в интернет, согласно статистике, увеличивается не так быстро, в феврале +0,2 процента к январю, +3,5% г/г. Годовой рост притом третий месяц подряд замедляется.
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