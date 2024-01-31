Услуги автомоек могут подорожать в Казахстане

Автомойки в Казахстане могут поднять цены на свои услуги после того, как их обяжут перейти на оборотное использование воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Сообщалось, что в Водный кодекс планируется ввести норму, которая обяжет владельцев автомоек устанавливать оборудование по очистке используемой ими воды.

Предприниматель Сайлау Илькеев является владельцем такого бизнеса. Он рассказал, что ежедневно на его автомойку приезжают около 80 машин. На каждую уходит до десяти литров воды. Иногда расход доходит до 800 литров сутки.

"Если законом обяжут ставить такую аппаратуру, то, конечно же, мы будем ставить её. А на счёт того, поднимутся ли цены на наши услуги... Каждый предприниматель, конечно же, будет поднимать, если будет нести убытки, расходы увеличатся", — сказал Сайлау Илькеев.

Экологи поддерживают планируемые изменения в законодательство. Сейчас автомойки в месяц за использование воды оплачивают в среднем 40 тысяч тенге.

"Мы должны сейчас, в первую очередь, усилить контроль за использованием водных ресурсов. Условно, увеличить может быть пошлину или налоги на воду для этих предприятий. Второе, нужно население заставлять использовать водосберегающие технологии", - говорит эколог Тимур Елеусизов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал расточительное использование питьевой воды в стране. По его словам, Казахстан является вододефицитной страной и поэтому к водным ресурсам должно быть бережное отношение.