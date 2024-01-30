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В Казахстане могут запретить мыть машины питьевой водой

Сегодня, 14:10
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
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Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане планируют запретить мыть машины питьевой водой. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующие изменения планируют ввести в Водном кодексе.

"В Водном кодексе мы хотим предусмотреть норму,  временной промежуток, но пока не определили, чтобы предприниматели, которые на СТО используют питьевую воду, в течение этого определенного промежутка времени поставили оборудование по очистке той воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть получается оборотное использование воды", — сказал министр на брифинге в правительстве.

Ранее президент раскритиковал расточительное использование питьевой воды. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан является вододефицитной страной и поэтому к водным ресурсам должно быть бережное отношение. 

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