Ускорить возврат медпредприятия в госсобственность поручил Алихан Смаилов
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил ускорить процесс возврата медицинского предприятия в государственную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Обсужден вопрос возврата в госсобственность предприятия, ранее переданного в доверительное управление, которое работает в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой.
В результате проведенной проверки было выявлено, что в настоящее время компания используется не по назначению, ее нынешняя деятельность не соответствует целям и задачам, прописанным в учредительных документах", - говорится в сообщении.
В ходе совещания премьер-министр обозначил необходимость ускорить процесс возврата предприятия в ведение Министерства здравоохранения, так как это позволит нарастить темпы модернизации отечественных медучреждений.
На заседании также рассмотрены вопросы газоснабжения теплоисточников г. Актау и Мангистауской области, а также итоги антимонопольного расследования на рынке оказания сертификационных услуг.