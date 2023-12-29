Ускорить возврат медпредприятия в госсобственность поручил Алихан Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил ускорить процесс возврата медицинского предприятия в государственную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Обсужден вопрос возврата в госсобственность предприятия, ранее переданного в доверительное управление, которое работает в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой.



В результате проведенной проверки было выявлено, что в настоящее время компания используется не по назначению, ее нынешняя деятельность не соответствует целям и задачам, прописанным в учредительных документах", - говорится в сообщении.

В ходе совещания премьер-министр обозначил необходимость ускорить процесс возврата предприятия в ведение Министерства здравоохранения, так как это позволит нарастить темпы модернизации отечественных медучреждений.



На заседании также рассмотрены вопросы газоснабжения теплоисточников г. Актау и Мангистауской области, а также итоги антимонопольного расследования на рынке оказания сертификационных услуг.