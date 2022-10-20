Ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах поручил глава государства

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью региона, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Об оптимизации работы пограничных пунктов пропуска высказался глава государства:

"Еще одна актуальная проблема — резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска "Алаколь" и "Нұр жолы".

Ещё одним шагом, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории. Её работа увеличит наш экспорт в Китай. Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе. Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации этого проекта", — подчеркнул президент.