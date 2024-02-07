Ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора поручил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил кабмину ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, одна из базовых функций правительства и акиматов – обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы.

Президент подчеркнул, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до нынешнего состояния. Кроме того, затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2.

"Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла и воды. Это стало следствием ряда просчетов: отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов.

"Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов. В первую очередь тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры. Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере", - заявил президент.

Так же, отметил президент, следует внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. А Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.