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  • Усилить позиции Казахстана на международном рынке сельхозпродукции призвал глава государства
pixabay.com Сегодня, 10:20
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Фото: pixabay.com

Усилить позиции Казахстана на международном рынке сельхозпродукции призвал глава государства

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

Глава государства подробно остановился на развитии производства сельхозпродукции:

"В целом, нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности. Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.

Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", - сказал президент.

О международном опыте в агропромышленной сфере рассказал собравшимся Касым-Жомарт Токаев:

"Следует детально изучить международный опыт. К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входит в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем.

Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории.

В отечественной агропромышленной индустрии следует также применять стандарты "халал", которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты. Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке", - отметил глава государства.

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#Токаев #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:20
266
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