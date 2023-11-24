Усиление полномочий районных акиматов: как это работает в Алматы

Реформа системы государственного управления, осуществляемая по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, даёт первые положительные результаты. О том, как это работает, корреспондент BaigeNews.kz узнал на примере Бостандыкского района Алматы.

Благодаря изменениям в Бюджетный кодекс 15 пунктов взаимодействия местного исполнительного органа с гражданами в Алматы передано с уровня акимата города на уровень акиматов восьми районов, их бюджет по сравнению с предыдущими годами вырос в три раза до 183,3 миллиарда тенге. Иными словами, с начала 2023 года в ведении районных акиматов находятся вопросы текущего ремонта дорог, строительства и модернизации инженерных сетей, поддержки категорий СУСН.

Аким Бостандыкского района Алматы Санжар Алин признал, что децентрализация управления и повышение роли районных акиматов позволяет быстрее и эффективнее взаимодействовать с населением и оперативнее решать наболевшие вопросы.

“На примере нашей работы отмечу, что децентрализация очень положительно повлияла на работу. Раньше очень ограниченное количество полномочий было у аппаратов районов, что порождало социальное недовольство со стороны жителей. Объясню, почему. Жители обычно обращаются первым делом в первую инстанцию - аппарат акима района для получения тех или иных ответов, либо по поводу исполнения тех или иных работ, но из-за ограниченных полномочий мы всегда вынуждены были делать запросы нашим коллегам в управлениях городских, потом ждать от них ответа и, как правило, мало, что было в наших руках. Сейчас функция аппарата акимов районов расширяется, у нас появляются свои собственные рычаги. То есть, уже мы можем с конкретными сроками выходить, отвечая жителям, так как у нас есть свои инструменты, есть свои подрядные организации и мы можем сами контролировать”, - сказал Санжар Алин.

Он рассказал, что активно коммуницирует с жителями района, которые рассказывают главе района о накопившихся проблемах.

Например, актуальной остается ситуация с уличным освещением. Санжар Алин пояснил, что из-за судебных процедур с подрядной организацией, которая занималась наружным освещением всего города, Бостандыкский район в частности, на некоторое время остался без обслуживающей организации, однако, с тех пор, как данная функция была передана в аппараты акимов районов, начались конкурсные процедуры по определению подрядных организаций по обслуживанию фонарей. И освещение возвращается на улицы района.

“В ближайшее время на 48 улицах и проездах будут установлены 608 штук светоточек и 594 штук опор протяженностью 19,7 километра”, - отметил аким Бостандыкского района.

В результате реформы управления оперативнее решается вопрос и о проведении ямочного ремонта дорог, за который с 2023 года также отвечают районные акиматы. По данным Алина, в 2023 году в Бостандыкском районе текущий ремонт провели на 98 улицах. Также отрихтованы бордюры и поребрики, уложена брусчатка на площади более девяти тысяч квадратных метров и установлено пять плавающих люков.

“Список объектов для текущего ремонта в основном формировался, исходя из личного обхода моего и моих сотрудников, а также по заявлениям жителей, то есть, по поступающим обращениям. В этом году нам было выделено порядка 500 миллионов тенге на текущий ремонт дорожного полотна плюс поднятие люков, то есть, приёмников. Также мы должны были определить компанию в качестве технадзора, но в связи с тем, что как правило конкурс на предприятие технического надзора затягивается, мы заключили прямой договор с Национальным центром качества дорожных активов и все работы по текущему ремонту, которые проводились, мы принимали только после их аккредитации, то есть после их замеров”, - сказал Санжар Алин.

Аким района признал, что в проводимая реформа позволяет акиму района иметь больше полномочий в переговорах с другими организациями, от которых зависит проведение тех или иных работ. Например, относительно ситуации с задержкой ремонта водопровода на улице Тимирязева.

“На данном участке работы идут на объекте “Алматы су”. Буквально на прошлой неделе разговаривал с генеральным директором “Алматы су”, он пояснил, что у них были, я так понимаю, затянутые конкурсные процедуры, подрядчик поздно начал, были сложности с выплатами, но с прошлой недели работы начаты. Я со своей стороны мониторю данный участок, потому что он находится в сердце нашего района, там очень большой поток пешеходов. Замечания были сделаны, будем держать на контроле. Хотя заказчики - не мы, но будем оказывать максимальное содействие со стороны района, чтобы они в срок, до начала холодов закрыли и свою работу завершили”, - сообщил Санжар Алин.

Ожидается, что в последующие годы с городского на районные уровни будут переданы новые полномочия. И жители, и сотрудники районных акиматов, с учётом положительного опыта 2023 года с нетерпением ожидают этого.