В каком состоянии находятся водопроводы и теплосети Алматы перед началом зимы

В Алматы с завершением сезона ремонтов и обновлений на электростанциях, ТЭЦ, водопроводах и других объектах, обеспечивающих горожан светом, теплом, водой и услугами канализации, начали подводить итоги ремонтной кампании. Но не везде они удовлетворительные, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Напомним, что по состоянию на начало 2023 года, износ составлял более 50% по водоснабжению и канализации, свыше 60% в тепло и электроэнергетике.

Водный вопрос

Алматы обладает одной из крупнейших в Казахстане систем водоснабжения. По подсчетам специалистов Алматыгенплан, мощность подземных и поверхностных источников воды превышает 1,3 млн кубометров в сутки, тогда как город потребляет около 700 тысяч кубов за сутки. В тоже время, из-за того, что в определенных районах (чаще всего вновь присоединенных) нет централизованного водоснабжения и канализации.

Сети водоснабжения в Алматы считаются и одними из самых изношенных по сравнению с другими коммуникациями. По данным "Алматы Су", в старых районах изношенность сетей достигает 80%, хотя в целом по городу процент износа зафиксирован на отметке 58%.

В начале года на брифинге в РСК глава предприятия Ильяс Казиев отмечал, что в текущем году инвестиционная программа "Алматы Су" составляет 2,6 млрд тенге по водопроводным сетям и 1 млрд тенге - по канализации. В свою очередь, в мегаполисе проводят большую работу по решению проблем с доступом к воде и канализации, особенно в Алатауском, Наурызбайском и Медеуском районах. Тем не менее, процесс этот не быстрый, но люди готовы ждать, чтобы получить долгожданное централизованное водоснабжение.

В тоже время жители Алатауского и Наурызбайского районов нередко жалуются на то, что новые дороги строят слишком медленно. В ответ представители акимата заявляют, что не могут постелить полноценное дорожное покрытие, как положено, в связи с тем, что затягивается прокладка подземных коммуникаций - водопровода, канализации, централизованных теплосетей. Однако в 2023 году и жители старого центра почувствовали на себе, что бывает, когда в преддверии морозов прокладка водопроводных сетей еще не завершена, и новый асфальт, возможно, придется ждать до весны.

Вот так выглядит по состоянию на 19 ноября тротуар по северной стороне улицы Тимирязева от улицы Байзакова до улицы Манаса. Ямы, лужи, не огороженные как следует провалы в земле, оставленные в кучу трубы (то ли новые, то ли старые). Судя по табличке на пересечении улиц Тимирязева и Байзакова, реконструкцию водопроводной сети на данном участке должны были завершить еще 3 ноября, но по факту трудно поверить в то, что завершенные работы выглядят именно так.

К слову, фото данного участка были сделаны по состоянию на 3 ноября, и ситуация была еще интереснее.

Стоит отметить, что по сравнению с 3 ноября, к 19 ноября на большей части зоны реконструкции положена временная асфальтная крошка и мостик, снятые перед началом работ, правда, приятное впечатление портят ямы, оставленные трубы и лужи. Перемерзнет ли обновленный водопровод, если останется в таком виде на зиму - вопрос открытый.

Неожиданности в Алмагуле

Определенные трудности возникли и в ходе ремонта теплосетей. Одним из самых обсуждаемых участков замены теплосетей в Алматы стал квадрат улиц Гагарина-Ескараева. Вначале жители жаловались на задержку сроков завершения работ, сами ремонтные работы не обошлись без инцидента - обвалился тротуар и летник одного из кафе.

Кроме того, начало отопительного сезона ознаменовалось первой аварией на теплосетях - на улице Ходжанова 18 октября произошел порыв трубопровода, работавшего с 1976 года.

С вопросами о том, почему в городе не удается избежать порывов теплосетей, откуда изыскиваются средства на проведение ремонтов теплотрасс, корреспондент BaigeNews обратился в Алматинские тепловые сети.

"Ремонтная компания по обновлению изношенного оборудования предприятием проводится ежегодно в рамках утверждённой инвестиционной программы. Выделяемые денежные средства не позволяют покрывать необходимую потребность, а дают возможность содержать на текущем уровне тепловые сети, из-за чего сложилась текущая ситуация по отрасли. Кроме того, с 90-х годов и до 2006 года реконструкция на сетях теплоснабжения не проводилась, что также значительно отразилось на высоком проценте износа, так как сети стареют каждый год, превышая допустимый срок службы. При определении теплосетей, которые входят в план реконструкции, одним из определяющих факторов является срок эксплуатации трубопровода и увеличение количества ежегодных аварий на нем. Необходимо отметить, что порывы происходят на участках с большим сроком эксплуатации, на которых еще не сделали реконструкцию", - сообщили в ответе на запрос в АлТС.

По данным компании, в текущем году в рамках инвестиционной программы было реконструировано два объекта. Работы проводились по улице Бродского с переходом на улицу Казакова от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова (от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19), по улице Есенова до улицы Колпаковского (ТК 3Гр-12 до стенки школы лицея №143).

Также в этом году проведена работа еще по 9 объектам: по улице Казбек би от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных, по улице Ганди от улицы Козыбаева до котельной ЮВРК (улицы Каратаева, 38Б), по улице Гагарина от улицы Ходжанова с переходом на улицу Ескараева, по улице Кажымукана от улицы Госпитальная до проспекта Достык, через микрорайон Кулагер, Айнабулак с переходом на улицу Мукатаева, западная сторона улицы Малая Саина между проспектом Улугбека и улицей Шаляпина, восточнее улицы Лавренева от улицы Дунентаева до ТП "Энергетик".

По внутридворовым территориям в контуре улиц Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра, севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

В целом, за текущий межотопительный сезон ТОО "АлТС" проведена реконструкция порядка 9,1 км теплосетей, что позволило снизить изношенность на 0,7 %.

"Итоговый объем снижения изношенности сетей после проведения всех мероприятий за год выводится в начале следующего года. Вместе с тем, для изменения ситуации с изношенностью сетей в 2023 - 2026 годах запланировано провести реконструкцию на 173 объектах общей протяженностью 115,8 км. С учётом утвержденной программы проводимые мероприятия позволят снизить процент износа на 8,5%", - отметили в АлТС.

В компании отметили, что работы по ликвидации повреждений предприятие делает своими силами. Однако, есть такие работы, которые требуют участия узких специалистов (сделать камеру, плиту перекрытия). В таких случаях привлекаются подрядчики, но это в исключительных случаях.

"При формировании годового бюджета для аварийно-восстановительных работ проводится анализ повреждений на теплосетях за последние два года, а также учитываются сопутствующие материалы необходимые для выполнения аварийных работ. Для проведения работ, чтобы устранить своевременно повреждение, формируется смета в которую входит закуп труб, металлопрокат сортовой, инертные материалы, железобетонные изделия, рулонно-облицовочные материалы, приобретение запчастей, ремонт автотехники и механизмов, запасные части к насосному оборудованию, ремонт контрольно- измерительных приборы и автоматики, а также услуги подрядных организаций: ремонт автотехники и спецмеханизмов, ремонт электродвигателей, ремонт трансформаторов, восстановление асфальтобетонного покрытия и т.д. Учитывая все необходимые материалы и услуги формируется годовой бюджет, который в 2023 году составляет порядка 825 миллионов тенге", - заверили в АлТС.

Что касается восстановления дороги и летника, обрушившегося возле кафе, то, по данным АлТС, компенсация материального ущерба кафе возмещается подрядной организацией, которая вела работы по улице Ескараева.

Включите свет!

О периодических отключениях электроэнергии в Алматы не говорил только ленивый. Даже сам аким Алматы еще летом 2022 года признавал, что у него дома свет на короткое время отключают до трех раз за день.

Специалисты АЖК отмечают, что всему виной - изношенные сети и их низкая пропускная способность. Для решения проблемы в АЖК утвержден план по обновлению оборудования и сетей на сумму 18,3 млрд тенге, в том числе 5,04 млрд тенге на дополнительные мероприятия. В ходе исполнения инвестиционной программы в рамках перехода на принцип "Тариф в обмен на инвестиции" планируется отремонтировать 5 288 единиц основного оборудования и 134,24 км сетей.

Впрочем, потребители отмечают, что даже в тех районах, где в текущем году проводилось обновление кабелей на более мощные и замена оборудования на трансформаторных подстанциях, все еще отключают свет.

Проблему озвучили министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву на его встрече с населением Алматы. Речь шла об Алмалинском районе.

Присутствовавший на встрече представитель АЖК пояснил, что, если отключения связаны либо с авариями, либо с нехваткой мощности сетей, либо с проводимыми работами по замене и реконструкции сетей.

"Если аварийные отключения, стараемся в течение 2 часов их ликвидировать. В рамках реконструкции осуществляется переход сетей с 6 на 10 киловольт, модернизация идет, надеемся, что на следующий год инвестпрограмму закончим. РЭС работает круглосуточно, аварийные бригады дежурят постоянно. Также, да, во время замены сетей происходят отключения для переключений сетей. Если это планово, оповещаем по графику заранее. Для электроприборов такие отключения безопасны",- пояснил представитель АЖК.

Шамиль Гизатулин, энергетик со стажем, входящий в состав уполномоченных лиц от департамента Комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК по Алматы, считает, что причиной перебоев со светом может быть неверный расчет распределения нагрузки в сетях АЖК.

"В ходе мониторинга мы, в том числе были на трансформаторной подстанции "Северное кольцо". Там в рамках инвестиционной программы установлено новые комплектные трансформаторные подстанции отечественного производства, на вводе, как положено, установлены две резервные ячейки камер сборная одностороннего обслуживания, автоматика и телемеханика на современном уровне, позволяющая в режиме онлайн центральную диспетчеризацию. Но в тоже время, зафиксирован значительный перекос нагрузки по фазам А и С (7 и 22А соответственно). Согласно нормам, перекос на трансформаторной подстанции не должен превышать 15%, в данном случае превышение составляет 31%, что недопустимо. Такой перекос по фазам ведёт увеличению потребления электроэнергии. Если такие нарушения имеют место по многим трансформаторным подстанциям, то в масштабе города это огромный перерасход электроэнергии. А этот перерасход оплачивает потребитель. Считаю, что необходимо выполнить в рамках общественного контроля проверку перекоса нагрузки по фазам на нескольких трансформаторных подстанциях в разных районах города для того, чтобы убедиться в правильности организации распределения нагрузки в сетях АЖК", - рассказал Шамиль Гизатулин.

Энергетик обращает внимание на то, что в структуре управления компания имеет Управление капитального строительства и в его составе отдел контроля, но ему, как специалисту, не очень понятно, что этот отдел контролирует.

"Как может отдел технического контроля выполнять не свойственные ему функции? Если надзор и контроль одно и то же, то будем считать, что это эквелибристика. Обычно организуют отдел технического надзора за правильностью выполнения специальных работ по устройству электрических сетей и оборудования подстанций. Этот отдел наделяется определенным набором функций, который позволяет влиять на качество выполнения работ подрядчиком. Такого отдела в структуре УКСа нет, а это может говорить о том, что заказчик (АЖК) не имеет оперативной возможности влиять на качество выполняемых работ. Считаю это недопустимым. В беседе с Бабенцовым я задал вопрос об отсутствии технического надзора и он ответил, что технадзор осуществляет отдел технического контроля", - рассказал Гизатулин.

Он отметил, что в последние годы до пенсии работал в системе Казатомпрома и там технадзор осуществлял такой же отдел в качестве технадзора, который контролировал исполнение работ согласно проекта, установку оборудования по проекту, а не другого менее дорогостоящего оборудования, исполнение монтажных работ согласно СНИП, ПТЭ, ПТБ и действующих установленных норм согласно проекта.

"Поэтому, если надо это проконтролировать, то надо проверить проект и исполнительскую документацию. Кстати, без подписи на актах приёмки исполнительной документации и схемах документы дальше не шли, поэтому подрядчики должны были получить согласование (подпись), без которого акт приёмки не утверждался", - пояснил Гизатулин.

Есть у него вопросы и к "Теплокоммунэнерго", обеспечивающим работу котельных, но они касаются эффективности расходования средств.

"У меня только один вопрос по замене приборов учёта газа на котельной в районе Алматы - 1. Дело в том, что приобретенный прибор учёта газа Ирбис стоит 800 тыс. тенге по проведенному мной мониторингу, а затраты АТКЭ по ответу составляют 5 млн тенге при заложенных в инвестпрограмме 2,5 млн тенге. На этот вопрос главный инженер АТКЭ ответа не дал, объяснив увеличение расходов за счёт привлечения для монтажа прибора учёта подрядчика в лице АлматыГаз. Считаю, что монтаж прибора учёта газа не может стоить более 4 млн. тенге", - сказал Шамиль Гизатулин.

Специалисты отрасли признают, что в целом в Алматы ситуация с коммунальным хозяйством более-менее стабильная, и аварии, даже если и случаются, то ликвидируются довольно быстро. Тем не менее, как и в любом другом городе Казахстана, степень износа сетей и оборудования пока не позволяет полностью расслабиться как коммунальщикам, так и потребителям.