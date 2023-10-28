Ушёл из жизни последний в Актобе ветеран Великой Отечественной войны

В Актобе на 103-м году жизни скончался ветеран Второй мировой войны Сатылган Бекмагамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.



Сатылган Бекмагамбетов был участником Ржевской битвы. Фронтовик воевал в составе 101-й стрелковой бригады. Завершил войну в Кенигсберге, ныне - Калининград.



В послевоенные годы, вернувшись на родину, Сатылган Бекмагамбетов трудился в сельском хозяйстве, создал семью. Все эти годы долгожитель Сатылган ата был окружён заботой и любовью близких, внуков и правнуков.

"Аким Актобе Азамат Бекет и аппарат акима города выражает искренние соболезнования родным и близким Сатылгана Бекмагамбетова. Светлая память о его подвиге навсегда останется в сердцах актюбинцев", — отмечается в сообщении акимата.

В битве подо Ржевом 101-ая стрелковая была практически разбита. Солдата Бекмагамбетова по ошибке посчитали погибшим в битве подо Ржевом и домой было отправлено извещение о его смерти, сообщало ранее издание "Диапазон".

В 1943-ом, получив ранение под Смоленском, Сатылган Бекмагамбетов попал в плен. Командир, не досчитавшийся бойца, отправил на его родину ещё одно извещение о том, что солдат пропал без вести. Плен завершается удачным побегом и солдат возвращается в свой 740-й Гвардейский полк. В день Победы он с боевыми товарищами штурмом брал неприступную крепость Кенигсберг. Летом 1946- го он благополучно вернулся домой.