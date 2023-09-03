В Алматы ушёл из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии 101-летний Кайырлы Жонкабаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан.

Кайырлы Жонкабаев родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Он не дожил 10 дней до 102-летия.

"Выражаем соболезнования родным и близким панфиловца Жонкабаева Қайырлы Уатайұлы. Иманды болсын", — написала в социальных сетях представитель Нацгвардии Данара Танирбергенкызы.

Трудовую деятельность Кайырлы Жонкабаев начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.

Ветеран прошёл всю войну. В составе 8 гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 гг. являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе ВОВ был награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" ІІ степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Москвы", а также множественными наградами.

Похороны легендарного солдата состоялись 2 сентября. Он похоронен на Боролдайском кладбище и нашел вечный покой рядом со своей супругой. Среди тех, кто провожал Кайырлы ата в последний путь были представители командования и ветераны Национальной гвардии.