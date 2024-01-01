Ушёл из жизни бывший гендиректор "Атыраубалыка" Кайыржан Алиев

На 87-м году жизни скончался советский и казахстанский государственный деятель, бывший гендиректор "Атыраубалыка" Кайыржан Алиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.

Как отмечает издание, Кайыржан Изтелеуович ушёл из жизни 31 декабря.

"Скончался советский и казахстанский государственный деятель, руководитель рыбной промышленности Гурьевской области (ныне Атырауской области) на протяжении почти трёх десятилетий, почётный гражданин Балыкшинского и Курмангазинского района, а также Атырауской областиВ колхозе имени Амангельды за годы его председательства появились высоковольтные ЛЭП, целая улица домов для новоселов из числа молодежи, новое здание детсада, открылась музыкальная школа, расширили здание средней школы. Благодаря открытию швейного цеха, цеха жарки лука для консервного цеха комбината был решен вопрос занятости людей", — говорится в опубликованном некрологе.

Кайыржан Алиев родился 5 мая 1937 года в селе Кошелевка Красноярского района Астраханской области. Он шестнадцатый ребёнок в семье Изтелеу и Дины Алиевых.

В 1956 году после окончания Ганюшкинской средней школы им. Молотова (им. Ломоносова) с серебряной медалью, без вступительных экзаменов был принят в Астраханский высший технический институт рыбной промышленности и хозяйства (АстРыбВтуз), который успешно окончил в 1961 году, получив диплом по специальности инженера-механика.

Окончил отделение экономики Университета марксизма-ленинизма при Астраханском горкоме КПСС. В 1961-м году по распределению начал трудовую деятельность механиком на Чертомбайском (Шортанбайском) рыбозаводе. Затем был назначен главным механиком.

С 1967 по 1971 годы занимал должность директор Чертомбайского (Шортанбайского) рыбозавода. В то время это одно из крупнейших рыбных производств по Каспийскому региону, в состав которого входили рыбозавод им. Буденного, находящийся в г. Астрахани, три плавучие морские рыбоморозильные базы, восемь крупных рыбпунктов, расположенные в устье рек Кигач и Шароновка.

В 1971 году был назначен главным инженером, а в 1972 году Начальником территориально-производственного управления рыбной промышленности Гурьевской области "Гурьеврыбпром". В состав управления входили Гурьевский и Баутинский рыбокомбинаты, Гурьевский, Баутинский и Чкаловский (г. Астрахань) судоремонтные заводы, управление "Мангышлакрыбхолодофлот" , Чертомбайский и Буденовский (Астрахань) рыбозаводы, Денгизская СРТС, автобаза, Морской рыбопромышленный техникум, контора МТС, СМУ и 18 рыболовецких колхозов.

В 1986 году по состоянию здоровья написал заявление об уходе. с 1986 по 1992 годы был председателем рыболовецкого колхоза имени Амангельды. Затем был ненеральным директором ПО "Атыраурыбпром" (ранее "Гурьеврыбпром"). С 1999 года находился на заслуженной пенсии.

Начиная с 1972 года Кайыржан Алиев был членом Гурьевского Обкома Компартии Казахстана, депутатом Областного Совета депутатов трудящихся всех созывов. Был депутатом областного маслихата и председателем постоянной комиссии по плану, бюджету и финансам.