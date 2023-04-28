Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова

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Ушла из жизни Маргарита Владимировна - супруга известного казахстанского писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию подтвердили в министерстве культуры и спорта. Женщине было 87 лет. Столько же 18 мая исполнится и Олжасу Сулейменову.

Известно, что в январе текущего года Олжас Сулейменов и Маргарита Владимировна переболели коронавирусом.