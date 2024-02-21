Уровень воды резко поднялся в реке Или: чем и кому это грозит

На реке Или выше Капшагайской ГЭС из-за затора льда произошло резкое повышение уровня воды. Штормовое предупреждение об этом получили в ДЧС Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В 8:00 уровень воды составлял 4,62 метра при критическом показателе 5 метров.

"На место направлена оперативная группа для проведения визуального осмотра и оценки возможного разлива из устья реки Или. По результатам обследования в случае определения угрозы населённым пунктам будут приняты меры. Ближайший населённый пункт - село Шарын находится на расстоянии 15-20 километров", - уточнили в ДЧС.

На опасном участке круглосуточно функционирует наблюдательный пункт РГП "Казгидромет".

Погодные условия по состоянию на 16:00 в селе Шарын: погода ясная, без осадков, температура воздуха минус 7 градусов.