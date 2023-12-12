Уроки в школах Караганды пройдут онлайн 13 декабря
Сегодня, 19:11
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Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
124Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Из-за морозов школьников в Караганде вновь перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат", - сообщили в отделе образования Караганды.
12 декабря ученики школ в Караганде также сидели по домам. Утром столбики термометров в городе показывали минус 32 градуса.
Кроме того, дистанционно в ближайшие два дня будут учиться дети в Алматы.