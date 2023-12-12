Школьников в Алматы перевели на дистанционку

Из-за ожидающегося мороза часть школьников в Алматы будет учиться из дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования города.

"Казгидромет" сообщает, что 13-14 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия (13 декабря ночью мороз 23-25 градусов и 14 декабря ночью - минус 25-27 градусов). В связи с этим 13-14 декабря учащиеся 0, 1-9 классов переходят на дистанционный формат обучения", - уточнили в ведомстве.

Накануне в Алматы был снегопад.