  • 12 Декабря, 18:30
  • BAIGENEWS

Школьников в Алматы перевели на дистанционку

Сегодня, 17:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
187
Фото: akorda.kz

Из-за ожидающегося мороза часть школьников в Алматы будет учиться из дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования города.

"Казгидромет" сообщает, что 13-14 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия (13 декабря ночью мороз 23-25 градусов и 14 декабря ночью - минус 25-27 градусов). В связи с этим 13-14 декабря учащиеся 0, 1-9 классов переходят на дистанционный формат обучения", - уточнили в ведомстве.

Накануне в Алматы был снегопад. 

Самое читаемое

Наверх