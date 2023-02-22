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24.kz Сегодня, 22:54
128
Сегодня, 22:54
128
Фото: 24.kz

Уроки отменили в школах Петропавловска из-за непогоды

Школьников в Петропавловске перевели на дистанционный формат учёбы из-за гололёда, передаёт BaigeNews.kz.

"23 февраля в связи с погодными условиями первая и вторая смена школ города будут учиться дистанционно", - сказано в сообщении акимата Петропавловска, опубликованном в Instagram.

С утра 22 февраля в городе произошло несколько аварий, почти 60 человек обратились в травмпункты, на линию не вышел общественный транспорт.

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#образование #школа #Петропавловск #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:54
128
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