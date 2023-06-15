- Мотоциклист насмерть сбил 11-летнюю девочку в области Жетысу 05:20 91
- Уральский полицейский "рузрулил" дорожную пробку газетой 04:43 196
- Останки людей нашли при реконструкции стадиона в Петропавловске 03:17 334
- 18 человек заразились корью в Костанайской области 02:38 318
- Задержан предполагаемый виновник гибели актюбинской студентки 01:27 471
- В Таразе посетителей ТЦ эвакуируют после сообщения о бомбе 00:46 343
- Астанчане остались без горячей воды 14.06.2023 384
- Часть эвакуированных жителей вернулась домой в области Абай 14.06.2023 398
- Представлена шкала перевода баллов SAT, ACT, IB и A Level в баллы ЕНТ 14.06.2023 430
- Лесной пожар в области Абай локализован 14.06.2023 485
- Заслуженного тренера РК по боксу подозревают в изнасиловании падчерицы 14.06.2023 1233
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 703
- Начальников управлений полиции назначили в пяти городах Казахстана 14.06.2023 803
- Как бизнесмену из Германии мешал работать департамент госдоходов в Актобе 14.06.2023 515
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 477
- Огромную опухоль на лице удалили мужчине в Алматы 14.06.2023 564
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 525
- Футбольные ворота упали на подростка в Актау 14.06.2023 397
- BaigeNews Live: Пленарное заседание мажилиса 14.06.2023 460
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 551
- История одной закупки: "скандальная" реконструкция в центре Петропавловска 14.06.2023 447
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 1808
- Первый в мире беспилотный паром запустили в Швеции 14.06.2023 528
- "В богатом недрами Казахстане кредиты под 16,75%" - депутат возмутился высокими ставками по банковским займам 14.06.2023 497
- Как и на что тратят миллиарды из госбюджета футбольные клубы Казахстана 14.06.2023 478
- Тушение пожара ведут на четырёх участках в области Абай 14.06.2023 500
- Скопление автомобилей на границе Казахстана с Россией прокомментировал КНБ 14.06.2023 536
- Сроки легализации иностранных авто могут продлить в стране 14.06.2023 611
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 547
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 1156
- Пустующее здание сельской школы в Алматинской области вернут государству 14.06.2023 650
- Вопрос о незаконно выведенных активах КазНАИУ поднял депутат 14.06.2023 635
- Мощный взрыв прогремел на заводе в Ташкенте 14.06.2023 622
- В Алматинской области в сфере МСБ занято свыше 223 тысяч человек 14.06.2023 646
- Даниял Ахметов лишится кресла: нового акима ВКО назначат 16 июня 14.06.2023 1500
- Трогательные кадры спасения лисёнка в сгоревшем лесу в области Абай опубликовали в Сети 14.06.2023 674
- Выявили ВИЧ у пациентов: три случая подтвердились, больницу Алматы проверяют 14.06.2023 1157
- Толкнувший иностранку полицейский в Алматы уволен 14.06.2023 931
- Закон по возврату незаконно выведенных средств приняли в мажилисе 14.06.2023 780
- "Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах?" - в мажилисе обсудили помощь пожарным 14.06.2023 666
- В Туркменистане студенток обязали носить длинные косы определенной длины и толщины 14.06.2023 638
- 30 миллионов отдали сельчане мошеннику за обещание льготных кредитов 14.06.2023 454
- Уголовное дело о побеге Серика Кудебаева направили в суд 14.06.2023 570
- Пятилетнюю девочку изнасиловали в ВКО 14.06.2023 1889
- Возгорание борта "Эйр Астана" в Алматы: происшествие прокомментировали в КГА 14.06.2023 804
- Погибшего в лесу тракториста Сергея Архипова не внесли в число жертв пожара 14.06.2023 634
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 1499
- Рассматриваем три причины пожара в области Абай - Генпрокуратура допускает версию о поджоге 14.06.2023 892
- До 1,7 млрд тенге выросли долги по алиментам в Караганде из-за бездействия судоисполнителей 14.06.2023 495
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 704
- Пожары в Абайской области: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности должностных лиц 14.06.2023 509
- Похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Жетісу 14.06.2023 534
- Сайгаки продолжают съедать и вытаптывать пастбища в ЗКО – местные жители 14.06.2023 1883
- Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области 14.06.2023 561
- Зверская расправа в Алматинской области: инвалида убили за 2 млн тенге 14.06.2023 857
- Курс рубля к тенге ослаб до минимума с марта 2022 года 14.06.2023 506
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 663
- Рекомендации Минпросвещения по дистанционке признали незаконными - АЗРК 14.06.2023 590
- Пожарным не удается приблизиться к горящей скважине в Мангистауской области 14.06.2023 634
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 683
- Спецоперация в курортной зоне Бурабай: УБОП задержал банду вымогателей 14.06.2023 719
- Телефонные мошенники обманули костанайских пенсионеров на 40 миллионов тенге 14.06.2023 586
- Нового акима назначили в Бородулихинском районе, где бушуют пожары 14.06.2023 618
- Информацию о распространении холерной палочки в воде опровергли казахстанские врачи 14.06.2023 515
- Круглосуточно охранять леса от огня будут в Павлодарской области 14.06.2023 560
- Казахстан выиграл чемпионат Азии по велоспорту 14.06.2023 659
- Сын первого президента Узбекистана подал иск о наследстве 14.06.2023 952
- 137 раз нарушил скоростной режим водитель из Кокшетау 14.06.2023 646
- Ряд сёл переименуют в Жетысуской области 14.06.2023 832
- В Астане закроют ряд улиц из-за ремонта дорог 14.06.2023 698
- Известных вайнеров могут отправить на пять лет в колонию-поселение 14.06.2023 803
- Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке 14.06.2023 1390
- В Астане мужчину осудили за смерть трёхлетнего ребёнка сожительницы 14.06.2023 728
- 19 новых туробъектов появятся в Имантау-Шалкарской курортной зоне 14.06.2023 682
- Угрозы населённым пунктам нет — глава МЧС о пожаре в области Абай 13.06.2023 692
- Казахстанских предпринимателей отправили на бизнес-стажировку в Японию 13.06.2023 896
- Автобус с пассажирами врезался в столб в Шымкенте 13.06.2023 735
- Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ 13.06.2023 782
- Казахстанский анимационный фильм признали лучшим на фестивале в Индии 13.06.2023 717
- Автобус с детьми загорелся в Уральске: водитель ездил без страховки и техосмотра 13.06.2023 850
- LOADING...
Уральский полицейский "рузрулил" дорожную пробку газетой
Полицейский, находящийся в отпуске, помог водителям, застрявшим в пробке из-за отключенного светофора в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.
В Казнете популярность набирает видео, на котором мужчина с газетой в руках регулирует поток машин на перекрестке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Выяснилось, что сегодня в Уральске произошло отключение электричества и в некоторых частях города не работали светофоры.
Так, в 16:15 часов на пересечении проспекта Абулхаир хана и ул. Сырыма Датулы произошел дорожный затор. В это время, находясь в потоке автомашин, сотрудник ДП ЗКО Руслан Жексенов припарковал свой автомобиль, направился на данный перекресток, и, используя вместо жезла газету, помог водителям справится со сложившийся ситуацией.
Пассажиры и водители запечатлели этот момент на камеру и опубликовали его в соцсетях, где в комментариях пользователи похвалили мужчину за помощь автомобилистам.
Сотрудник полиции Руслан Жексенов, несмотря на то, что в настоящее время находится в очередном трудовом отпуске, помог водителям, проявив неравнодушие к ситуации.
-
Trend news
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 700
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 1798
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 543
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 1153
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 1492
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 701
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 659
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 683
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 812
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 4238
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1052
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 4645
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1893
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1709
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1263
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1016
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1955
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1647
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2212
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3197
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1444
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1389
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1550
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 47519
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1751
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 2748
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2252
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2250
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1660
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1788
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3535
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1710
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3051
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1766
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3118
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2320
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2180
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2409
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4130
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3248
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3524
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2930
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3756
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8330
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2800
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2216
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2453
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3838
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3802
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2293
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2589
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4872
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2557
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3074
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2790
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2659
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5240
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2645
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2690
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2735
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 3867
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5276
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4028
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2736
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2887
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3747
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2756
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3270
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4324
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4133
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3344
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2970
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8225
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2354
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 5669
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6933
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2917
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3984
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3911
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12969
-
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 473
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 522
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 548
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 818
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1008
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1745
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1030
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1148
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 959
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1368
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 2633
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1173
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2192
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1226
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1210
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1351
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2164
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1230
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1428
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2529
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1367
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1627
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1098
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1335
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1141
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1359
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6019
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2097
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1201
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1359
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1566
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1391
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1445
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1675
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1609
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4243
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1964
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3051
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2032
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2002
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2619
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2090
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2319
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2302
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2426
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2611
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2539
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2081
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2100
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2239
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2049
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1708
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1900
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2127
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2338
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2472
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2603
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2477
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2836
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2921
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3747
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3264
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3179
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3344
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2322
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2238
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2703
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2864
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2374
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2357
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3362
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 3044
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3583
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2731
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2622
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 3216
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 4113
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 5143
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 3520
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2808