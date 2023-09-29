Упрощение процедур ввоза новых лекарств в Казахстан обсудил Токаев с представителем Bayer
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Президент Казахстана провел беседу с членом правления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Обсуждены перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, устойчивого земледелия и научных исследований.
Глава государства подчеркнул заинтересованность Казахстана в доступе к новейшим медицинским продуктам Bayer, а также в открытии лабораторий и осуществлении совместных научно-исследовательских проектов.
Bayer AG – международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан активно работает над развитием биотехнологического кластера. Он сообщил о создании национального биофармацевтического холдинга QazBioPharm, призванного осуществлять и внедрять в производство разработки в данных отраслях.
Темой обсуждения также стали потенциальные меры по упрощению процедур ввоза новых лекарственных средств в Казахстан.
Особый интерес, как считает глава государства, представляет создание производственных мощностей по производству удобрений, пестицидов и других биохимических веществ, применяемых в сельском хозяйстве Казахстана. По его мнению, имеется значительный потенциал для научного и делового сотрудничества, особенно в области селекции и генной инженерии.
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